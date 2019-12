‘PAC em Movimento’ atende população que busca 1ª e 2ª via de RG em Manaus

Manaus/AM - O “PAC em Movimento”, atendeu neste sábado (21) moradores do Conjunto Manauara, do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Equipes realizaram a emissão de documentos como carteira de identidade, em primeira e segunda via, e segunda via de certidão de nascimento.

Doze servidores receberam a população, disponibilizando 150 atendimentos na manhã de sábado. Ao todo, 120 fichas foram destinadas para emissão de primeira e segunda via de RG, e 30 para segunda via de certidão de nascimento. É a segunda vez somente este ano que os habitantes do conjunto são amparados pelo projeto.

Próxima edição – No dia 23 de dezembro, equipes do órgãos participarão da quinta edição do Projeto Doação, na Escola Municipal Francisca Mendes, rua J, bairro São José 2, etapa B. A ação vai ser das 13h às 16h, com emissão de primeira e segunda via de RG e segunda via de certidão de nascimento.