Bombeiros do Amazonas chegam no RS para reforçar resgate de vítimas das inundações

Manaus/AM - Um grupo de 15 bombeiros do Amazonas chegou ao Rio Grande do Sul na madrugada nesta quinta-feira (16), para reforçar as equipes de busca e resgate de vítimas das chuvas no estado.

Inicialmente, eles atuarão na cidade de Lajeado, de acordo com o tenente Rodolpho Carepa, comandante da missão dos bombeiros do Amazonas no Rio Grande do Sul.

A equipe é composta por dois mergulhadores, três guarda-vidas, dois especialistas em salvamento terrestres, um em desastres naturais, um em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e seis especialistas em resgate em estruturas colapsadas. O objetivo é encontrar e resgatar o máximo de pessoas possível.