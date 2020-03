Justiça do Amazonas suspende corte no fornecimento de energia para restaurante

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - Após a Justiça no Amazonas conceder tutela de urgência proibindo as concessionárias Amazonas Energia e Águas de Manaus de suspender o fornecimento de energia elétrica e água a população consumidora do Amazonas, por conta do coronavírus, a justiça também suspendeu os cortes para uma empresa privada instalada em Manaus.

A empresa, um restaurante diretamente afetado diretamente por conta das consequências da crise provocada pelo novo coronavírus, além das medidas restritivas adotadas pelo governo federal, estadual e municipal, que fechou estabelecimentos comerciais, informou em sua justificativa os efeitos que implicam diretamente em seu faturamento.