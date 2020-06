Saiba maneiras de limpar a casa usando apenas vinagre

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

O vinagre funciona como desinfetante e desengordurante, isto porque, possui alta concentração de ácido acético.

Os melhores para a limpeza são o branco (de álcool) e o de maçã. O site Cláudia ensinou algumas formas de como como usar:

1. Para limpar o vidro

Você vai precisar de vinagre e água. Apenas! Acrescente 2 colheres de sopa de vinagre em 2 litros de água morna. Borrife e seque com um pano.

2. Para limpar o carpete

Aplique uma mistura com a mesma quantidade de vinagre branco e água e borrife sobre o carpete.

3. Para acabar com o mofo

Remova aquele odor desagradável do armário limpando-o com um pano embebido na mistura de 3 litros de água quente com 2 colheres de sopa de vinagre branco.

4. Para limpar o rejunte

Aplique vinagre puro com uma escovinha no rejunte do azulejo. Aguarde pelo menos duas horas para enxaguar com água. Sai tudo!