Primeira-dama de Tamandaré presta depoimento sobre morte do menino Miguel

Sari Corte Real, primeira-dama de Tamandaré e ex-patroa da mãe do menino Miguel, presta depoimento sobre o caso na manhã dessa segunda-feira (29), em Recife, Pernambuco.

A mulher cuidava da criança no dia em que ela caiu do 9º andar do prédio de luxo em que ela mora na capital. Mirtes, a mãe do menino teria pedido para ela olhar Miguel enquanto levava o cachorro da família da patroa para passear.

Sari responde por homicídio culposo, porque teria sido flagrada no elevador do prédio permitido que o garoto subisse sozinho para os outros andar. Ela aparece, inclusive, apertando alguns botões antes de o elevador fechar e Miguel seguir pelo prédio.

A primeira-dama chegou a ser presa no dia da tragédia, mas pagou fiança e responder em liberdade. Hoje ela chegou cedo a delegacia e está depondo desde às 6h (horário de Brasília).

Até agora a polícia já ouviu a mãe e a avó de Miguel Otávio, a manicure que estava no apartamento de Sari no momento da queda da criança, o gerente de operações do Pier Maurício de Nassau, e o ex-síndico do prédio.