Engavetamento com mais de 20 veículos deixa 7 mortos em grave acidente no Paraná

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

Um grave acidente deixou, pelo menos, 7 pessoas mortas após um engavetamento com mais de 20 veículos, na BR-277, no Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos sete pessoas morreram no local.

O acidente envolveu cinco motos, quinze carros, um carro da polícia militar e até um caminhão. De acordo com o Sistema Globo, 7 pessoas morreram no local, duas pessoas foram levadas com ferimentos graves a hospitais da região e outras 21 pessoas sofreram ferimentos leves.

A polícia deve investigar para apurar as causas e circunstâncias do acidente.