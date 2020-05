Em meio a caos, secretário de saúde do Rio de Janeiro é exonerado de cargo

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Edmar Santos não é mais secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Ele foi exonerado do cargo na manhã desse domingo (17), em meio a escândalos de corrupção na compra de respiradores para hospitais que atendem pacientes com coronavírus no estado.

O Rio de Janeiro vive situação caótica na saúde com a pandemia e as denúncias de corrupção e descoberta de um esquema de fraudes em licitação na compra de aparelhos tem mexido com a estrutura do atual Governo.

Só neste mês já foram presos o ex-subsecretário estadual de Saúde, Grabriell Neves e outras três pessoas.