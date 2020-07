Emissoras de TV tomam atitude após Bolsonaro ficar perto de jornalistas

Wilson Lima e a solidão do Poder

As equipes de TV que estiveram contato com o presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (4), serão afastadas por medida de segurança, de acordo com o jornal Folha de São Paulo.

Os profissionais da CNN Brasil, TV pública EBC e Record ficaram próximos do presidente quando ele anunciou que testou positivo para Covid-19. Em determinado momento porém ele tirou a máscara.

Ainda segundo a reportagem, a EBC informou em nota que os profissionais ficarão em isolamento por quatro duas e depois farão exames. Já a CNN disse que o repórter e cinegrafistas que estiveram no local ficarão isolados por sete dias e também devem passar por testes.

Os profissionais da Record seguirão o mesmo protocolo da CNN.