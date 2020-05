Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Bolsonaro já controla, pelo menos em tese, todo o sistema de inteligência do País. As mudanças que fez na estrutura da Polícia Federal não devem servir apenas para blindar a família e os amigos do presidente. São um potencial risco para a democracia. Transforma a PF, uma policia de estado, em mero centro de espionagem e de perseguição de adversários do presidente.

Se a Polícia Federal for maior do que de fato parece ser, vai reagir, como instituição do estado, que vem ganhando o respeito da sociedade.

Mas o problema não está apenas no desvirtuamento do papel da PF, está na forma como o presidente governa, sem que o sistema de freios e contrapesos funcione.

Congresso, via Centrão, se aproxima e apoia as ideias de Bolsonaro, enquanto o Supremo - que sempre encarnou a politização da justiça ou a judicialização da política, está apático e surpreso, anestesiado com a audácia com que o presidente se afirma acima das instituição de estado.

Quando o Supremo vai de fato reagir a altura das necessidades do presente? Se esperar muito, pode ser desidratado.

