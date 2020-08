Governo avalia possibilidade de estender auxílio emergencial até 2021, confira

O governo decidiu estudar a possibilidade de manter o auxílio emergencial para os brasileiros até março de 2021. Contudo, os valores seriam bem menores do que o pago hoje que é de R$ 600.

A intenção é que as novas parcelas fiquem entre R$ 200 e R$ 300, como Bolsonaro já havia cogitado antes, mas a decisão precisaria ser detalhadamente planejada e aprovada no Congresso.

Recentemente, o presidente afirmou que se preocupa com o impacto da extensão do benefício na economia nacional e chegou a dizer que o país não aguentaria manter os pagamento para nos próximos meses.

Segundo o site Uol, a mudança de opinião se daria a popularidade do benefício e o reflexo do corte do mesmo na avaliação do governo. Por enquanto, a prorrogação segue sendo estudada e o benefício permanece confirmado apenas até este mês de agosto.