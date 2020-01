Vídeo chocante mostra motorista atropelando crianças em calçada

Um carro desgovernado atropelou quatro crianças na Vila Santa Rosa em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Câmeras de monitoramento flagraram o momento exato em que o motorista perde o controle do veículo, sai de uma rotatória e atinge o grupo que brincava na calçada (assista acima). Dois meninos ficaram feridos e estão internados.

Segundo um site de notícias do Globo, o acidente aconteceu no fim da noite de domingo (12). Conforme a Polícia Militar, o motorista do carro estava bêbado, portanto foi preso. "Ele estava bêbado, falava espaçadamente e com confusão mental. Foi algemado e levado à cadeia", disse o coronel Luiz Alberto Rodrigues Junior.

De acordo com o Corpo de bombeiros, duas crianças, sendo uma de 6 e outra de 12 anos, foram socorridas do local e levadas a unidades de saúde para tratamento.

O adolescente foi levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Já o mais novo aguarda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aparecida de Goiânia por uma vaga no mesmo hospital.