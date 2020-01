O WhatsApp vai parar de funcionar a partir desta quarta-feira (01), para quem utiliza o sistema operacional Windows Phone.

Segundo o UOL, os usuários não poderão criar novas contas e nem confirmar contas já existentes utilizando o sistema do Windows Phone e o mesmo deve acontecer com os aplicativos com sistemas anteriores ao Android 2,3,7 e ao iOs 8, da Apple.