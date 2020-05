Tribunal de Contas do Amazonas distribui orientações sobre lixo hospitalar

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM – Ao considerar o lixo produzido pelas unidades de saúde neste período de pandemia da covid-19, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) redigiu nota técnica aos gestores do Estado e dos municípios com orientações sobre a gestão e o descarte dos resíduos sólidos, em especial dos serviços da saúde.

Elaborada pela Diretoria de Controle Externo Ambiental (Dicamb), setor da Secretaria Geral de Controle Externo (Secex) do TCE-AM, sob coordenação do conselheiro Júlio Pinheiro e apoio do presidente do Tribunal, conselheiro Mario de Mello, a nova Nota Técnica foi aprovada pelo colegiado esta semana.

"Neste momento de pandemia, causada por um inimigo invisível e com alto poder de contágio, precisamos nos preocupar com a destinação dos resíduos sólidos e de que forma os gestores devem atuar para que não haja contaminação do solo, dos nossos rios e, consequentemente, um novo período de contaminação da população. Como orgão de controle, o TCE se une aos gestores para orientar de que forma eles devem agir, juntos, para combatermos o novo coronavírus", disse Mario de Mello.

As recomendações são direcionadas à Prefeitura de Manaus, às secretarias de Estado e municipais de Saúde e ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

"A responsabilidade dos agentes públicos não fica afastada só pq eles adotaram as medidas orientadas pelo TCE na nota técnica. A responsabilidade pode ser verificada quando o Tribunal for aferir as providências para minimização dos impactos dos resíduos sólidos", disse o conselheiro Júlio Pinheiro, que coordena as ações ambientais do TCE-AM.