Seinfra faz obras para melhorar trânsito na avenida Torquato Tapajós em Manaus

Manaus/AM - O Governo do Amazonas vai realizar, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), intervenção viária na altura do Km 12, da avenida Torquato Tapajós. Serão executados serviços de construção e adequação de retornos a fim de proporcionar maior mobilidade e fluidez no tráfego local.

Com investimento de R$ 677 mil, a ordem de serviço para a realização da obra foi assinada, nesta segunda-feira (13/07), pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima.

A obra será realizada nas proximidades da Escola Municipal Vicente Cruz e da fábrica Whirlpool, na Torquato Tapajós, e compreenderá a construção de um retorno no sentido Centro/bairro e a adequação de outro retorno já existente no sentido bairro/Centro.

Os serviços incluem terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização da obra. Medidas serão adotadas para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e dos trabalhadores, tais como sinalização da obra, instalação de tapumes, barreiras e bloqueios de modo a direcionar o trânsito na área de intervenção. Desse modo, espera-se facilitar o andamento da obra sem ocasionar transtornos desnecessários ao tráfego.

Essa intervenção proporcionará maior fluidez ao tráfego da avenida Torquato Tapajós e irá desafogar o trânsito. O retorno nesta avenida é muito distante e as obras que estão sendo realizadas, neste ponto estratégico, certamente diminuirá o tempo de tráfego e dará maior comodidade aos motoristas, explicou o secretário Carlos Henrique Lima.