Hospital de campanha para indígenas deve ser montado na Nilton Lins, diz governador

O impeachment do governador do Amazonas

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, declarou nesta segunda-feira (11), a articulação que vem sendo feita junto ao Governo Federal para a construção de um hospital voltado ao atendimento de indígenas, na pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A estrutura deve ser implantada como um anexo do Hospital Nilton Lins, na zona centro-sul de Manaus.

“Essa é uma grande preocupação nossa, é um trabalho que a gente tem construído junto com o Governo Federal. O secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Silva, esteve aqui recentemente, com o ministro da Saúde, e já anunciaram a construção de um hospital de campanha para os indígenas, mas vamos ter que trazer esses indígenas agravados aqui para a capital. Esse hospital indígena vai funcionar anexo ao Hospital Nilton Lins”, disse o governador.

“Estamos trabalhando junto com os prefeitos para impedir a entrada de pessoas que não sejam indígenas nessas aldeias, e estamos ajudando, também, o Governo Federal na logística de entrega de cestas básicas nas comunidades indígenas”, acrescentou Wilson.