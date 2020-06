Deputado diz que votou pela CPI da Saúde e acionou Justiça para poder participar da comissão

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Manaus/AM - Em vídeo no Instagram, o deputado Felipe Souza disse hoje que não pediu a suspensão da CPI da Saúde. O pedido que fez a Justiça foi para garantir a sua participação na comissão, o que, segundo ele, foi negado pelos demais deputados mesmo depois de ter o nome escolhido por duas vezes.

“Estou pedido na Justiça o meu direito de participar da CPI porque fui impedido de forma ilegal, fui escolhido duas vezes e me deixaram de fora. Por que me deixaram de fora? qual é o problema deu participar da CPI? Tentei participar democraticamente mas o caminho que me restou foi o da Justiça”, afirmou.

Segundo Felipe Souza ele foi escolhido para participar da comissão por quatro votos, mas o processo foi anulado. Depois, em nova eleição, ele conta que ganhou no critério de desempate, pela idade, mas não foi incluído na comissão.



“Pedi para ser incluído porque fui votado pelos outros deputados para desta CPI participar. Agora se a decisão do desembargador é de suspender para que a outra parte se manifeste, se defenda, e depois ele tome a decisão, é uma decisão da Justiça. O meu pedido é para que eu participe da CPI é para de fato apurar de 2011 a 2020 o que de fato acontece e o que foi feito de tão mal na saúde do estado do amazonas”, explicou.