Avião cai no mar e assusta banhistas; veja imagens da queda

No início da tarde desta terça-feira (25), um avião de pequeno porte caiu no mar em Guarujá, no litoral paulista. De acordo com site de notícias da Globo, o piloto sobreviveu e foi socorrido por uma ambulância apenas com ferimentos leves. A causa da queda seria uma possível falha no motor, de acordo com o piloto.

Banhistas que estavam aproveitando o dia na Praia do Tombo, registraram em vídeos o momento da queda da aeronave que ocorreu por volta do meio-dia. No vídeo, o avião aparece voando bem próximo do mar e descendo cada vez mais, parecendo que iria pousar, mas acabou caindo, pois não era do tipo anfíbio.

O piloto conseguiu deixar a aeronave e foi socorrido por um surfista no primeiro momento, logo após ele foi atendido por uma equipe do Grupamento de Bombeiro Marítimo (GBMar).