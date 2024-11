Viúva do motorista de Marielle diz que não perdoa Ronnie Lessa: 'Nunca'

Em delação premiada à PF, Ronnie Lessa afirmou que foi contratado pelos irmãos Brazão - conselheiro do TCE-RJ e deputado - para assassinar a vereadora. Domingos e Chiquinho negam envolvimento no crime.

Saulo Carvalho, advogado de Lessa, reconheceu a importância pessoal e política de Marielle, além de verbalizar pesar pela morte de Anderson. Depois, afirmou que, se não fosse pela confissão do cliente, o crime nunca seria esclarecido e as autoridades jamais chegariam até os mandantes.

A condenação de Lessa foi de 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias-multa; a de Queiroz, 59 anos e 8 meses, além de dez dias-multa. A decisão foi lida após dois dias de júri pela juíza Lúcia Mothé Glioche, titular do 4º Tribunal do Júri da Justiça do RJ.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ágatha Arnaus, viúva do motorista Anderson Gomes, disse que não perdoa Ronnie Lessa, assassino confesso do marido dela e da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ). Ele e Élcio de Queiroz foram condenados nesta quinta-feira (31) pelos dois assassinatos, ocorridos em 2018.

