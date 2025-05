Entregador encontra R$ 1.000 e usa câmeras de rua para devolver a vendedor de frutas

"Espero que isso inspire outras pessoas a fazer o mesmo. Honestidade em primeiro lugar. Agradecer ao meu pai e minha mãe, que me deram muita educação para ser uma boa pessoa e fazer sempre o certo", disse Higor em publicação em suas redes após a repercussão do caso.

"O dinheiro não era meu. Era do pessoal que trabalho. Perdi e fiquei doidinho, sem saber o que fazer. Encontrei com o rapaz e ele disse que acharam o dinheiro. Dei glória, graças a Deus. E fui encontrar o Higor", disse o vendedor de frutas no grupo do bairro.

"Estava doidinho procurando o dinheiro. É trabalhador que nem a gente. Está na correria todo dia de manhã, acordando cedo. A gente sabe a correria do dia a dia. A gente sabe que ia fazer muita falta a ele. papai do céu sabe o que faz", disse ele.

Ele gravou um vídeo, distribuiu em grupos de WhatsApp, e divulgou em um perfil no Instagram, voltado para notícias do bairro. Assim que entregou o dinheiro, gravou novo vídeo para informar o feito.

"Faço entrega de comida. Quando eu achei a sacola de dinheiro, fiz as entregas primeiro e depois desliguei o aplicativo. Quando minha esposa chegou, me ajudou a contar o dinheiro. A gente puxou pelas câmeras da rua e vi que foi o rapaz da fruta que perdeu o dinheiro", disse Higor.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um entregador encontrou R$ 1.000 num bolsinha, em Recife (PE), e não teve dúvidas: gravou um vídeo para divulgar a localização do dinheiro e tentou encontrar o dono por meio das câmeras de uma rua no bairro Campo Grande (zona norte).

