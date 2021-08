Virada da Vacina tem 16 pontos de imunização na capital paulista na madrugada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo começou neste sábado (14) a “Virada da Vacina” contra a Covid-19, com uma maratona de 34 horas para imunizar jovens de 18 a 21 anos. Para atrair 600 mil pessoas dessa faixa etária, a gestão Ricardo Nunes (MDB) promoverá festas nas ruas com DJs de integrantes de blocos de Carnaval.

A ação nos cerca de 600 pontos de vacinação começou por volta das 7h deste sábado (14) e termina às 17h de domingo (15), sendo que em 13 postos de vacinação e três mega postos será possível se imunizar durante a noite e madrugada.

Por causa da falta de doses nos postos de vacinação para segunda dose nesta sexta-feira (13), principalmente da AstraZeneca, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs/UBSs integradas vão aplicar o reforço também.

Dados do Vacinômetro indicam que até às 14h deste sábado, 12. 216.102 vacinas haviam sido aplicadas na cidade de São Paulo, sendo 8.483.148 de primeira dose, 3.415.052 da de reforço e 317.902 doses únicas.

“A ideia de aumentar a vacinação é adequada, mas não com aglomerações, que são mais prejudiciais do que os atrativos da própria vacina. Qualquer situação em que facilite aglomerações não deve ser indicada”, afirmou o infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus, do governo de São Paulo, que assessora a gestão João Doria (PSDB) nos cuidados com a pandemia.

Segundo disse o secretário municipal de Saúde Edson Aparecido, na última quarta-feira (11), dia em que a proposta foi lançada, a megaoperação já estava prevista no planejamento da prefeitura.

Especialistas ouvidos pela reportagem criticam o formato encontrado pela Prefeitura de São Paulo para atrair jovens e assim concluir a vacinação de adultos acima de 18 anos na cidade de São Paulo.

“Se você for colocar qualquer tipo de espetáculo certamente vai haver proximidade e isso facilita a transmissão do vírus”, afirmou o médico José Cássio de Moraes, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e colaborador da OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de Saúde).

O infectologista Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, afirma ser equivocado esse ar de “comemoração” por finalizar a primeira dose entre os adultos.

“Acho um equívoco comemorar a finalização da primeira dose, sendo que somente com as duas doses que se imuniza. Esse triunfalismo tem seu ápice nessa espécie de 'virada cultural' que o município de São Paulo fará para marcar o fim da primeira dose”, afirmou Fortaleza.

Além de também integrar o Centro de Contingência do Coronavírus, ele coordenou o projeto de pesquisa que incluiu a vacinação em massa de Botucatu (273 km de SP) com o imunizante da Oxford/AstraZeneca.

Um dos participantes foi o médico infectologista Alexandre Naime Barbosa, chefe do departamento de infectologia da Unesp de Botucatu e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia). “Você pode propiciar que se infecte na fila, no ato da vacinação. Isso é comum numa pandemia e acontece nos programas de vacinação em massa. Nós fizemos o programa de vacinação em massa em Botucatu e tivemos todo o cuidado, mas, mesmo assim houve casos isolados”, afirmou.

Segundo ele, a justificativa dada pela Prefeitura de São Paulo para atrair jovem, com atrações culturais, é errada. “É pedir para ter aglomeração, ainda mais num ambiente de delta. É uma estratégia pura de marketing”, afirmou.

O médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, professor de saúde pública da USP (Universidade de São Paulo), é mais enfático. “Mais eleitoreiro que resolutivo”, disse.

Resposta

Sem especificar horários e locais das atrações, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo afirmou que as apresentações serão realizadas em sua maioria nos drive-thrus, onde as pessoas não poderão sair dos veículos.

Segundo a pasta, a Virada Vacina Sampa não prevê público além daquele que estará sendo vacinado. “Portanto sem aglomerações de qualquer natureza, conforme os protocolos e regras do Plano São Paulo”, segundo trecho da nota.

Embora a maior parte das atrações divulgadas pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) seja de blocos de Carnaval de rua, a prefeitura disse que serão realizadas por Djs. “A ação serve também como amparo para coletivos culturais da cidade, duramente atingidos pela paralisação das atividades imposta pela pandemia desde 2020”, afirma trecho da nota.

Procurada para comentar o assunto, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da gestão do governador João Doria (PSDB) diz que desde o início de agosto os estabelecimentos podem operar das 6h à 0h em todo estado, com limite de ocupação de até 80%.

A nota informa ainda que o estado dá apoio, porém, são as prefeituras são responsáveis pelas estratégias locais de fiscalização. “O descumprimento das regras prevê autuações com base no Código Sanitário, com multas de até R$ 290 mil. Pela falta do uso de máscara, a multa é de R$ 5.294,38 por estabelecimento para cada infrator. Pessoas em locais de acesso público também podem ser multadas em R$ 552,71 caso descumpram a exigência de uso da proteção”, informa a nota.

Virada da Vacina Sampa | Programação

O que será?

Para vacinar os “novinhos” de 20 a 18 anos, a prefeitura quer realizar 34 horas de vacinação ininterrupta. São esperadas 600 mil pessoas nessa faixa etária.

Quando?

Das 7h deste sábado (14) até 17h do domingo (15).

Cronograma

sábado (14), das 7h às 19h

Quem pode se vacinar: 20 anos e 21 anos

Onde: UBSs, AMAs/UBSs Integradas, megapostos para pedrestes, drive-thrus, farmácias parceiras

sábado (14), após às 19h, e domingo (15), até 17h

Quem pode se vacinar: 19 anos e 18 anos

Onde: UBSs, AMAs/UBSs Integradas, megapostos para pedrestes, drive-thrus, farmácias parceiras e tendas na avenida Paulista

Pontos de vacinação

UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

sábado (14) e domingo (15), das 7h às 19h

AMA/UBS Integradas

sábado (14) e domingo (15), das 7h às 19h

Farmácias parceiras

sábado (14) e domingo (15), das 7h às 19h

Tendas na avenida Paulista

domingo (15), das 8h às 16h

Serão montadas duas tendas em frente ao parque Mário Covas, no número 1.853

MEGAPOSTO

Horário: das 8h às 17h, todos

34 horas: das 8h do sábado (14) até 17h do domingo (15) direto

Zona sul

Shopping Campo Limpo

Estrada do Campo Limpo, 459 – andar térreo -Vila Prel

FMU Santo Amaro (((((((34 HORAS)))))

Av. Santo Amaro, 1239 - Vila Nova Conceição

Subprefeitura de M’Boi Mirim

Av. Guarapiranga, 1.695 – Parque Alves de Lima

Shopping Ibirapuera

Av. Moaci, 157 Moema

Shopping Vila Olimpia

Rua Olimpíadas, 360 Vila Olímpia

Zona leste

Shopping Aricanduva (((((((34 HORAS)))))

Av. Aricanduva, 5.555, estacionamento Auto Shopping acesso pelo Portão P4, Aricanduva

Catedral de São Miguel Arcanjo (((((((34 HORAS)))))

Praça Aleixo Mafra, 11 - São Miguel Paulista

Subprefeitura de Itaim Paulista

Av. Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista

Zona oeste

Clube Hebraica

R. Ibiapinópolis, 781, Pinheiros

Allianz Parque (fechado no domingo, dia 15)

Av. Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Centro

Galeria Prestes Maia

Praça do Patriarca, 2 – Sé (até 24h de sábado)

MEGA DRIVE-THRUS

Horário: 8h às 17h (todos)

34 horas: das 8h do sábado (14) até 17h do domingo (15) direto

Zona leste

Sesi A.E. Carvalho

Rua Deodato Saraíva da Silva, 110 – Artur Alvim

Neo Química Arena (das 8h do sábado às 12h do domingo)

Av. Miguel Ignácio, 2.492 Curi, Portão E4,

Igreja Boas Novas (((((((34 HORAS)))))

R. Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

Shopping Anália Franco (((((((34 HORAS)))))

Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé

Zona norte

Vila Maria (((((((34 HORAS)))))

Rua Gastão Madeira, 226 – Vila Maria

Centro de Exposições do Anhembi (((((((34 HORAS)))))

Av. Olavo Fontoura, Portão 38, Santana

Cantareira Norte Shopping (((((((34 HORAS)))))

Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 – Jardim Pirituba

Zona sul

Hospital Dom Alvarenga

Av. Nazaré, 1.361, Ipiranga

Shopping Interlagos (((((((34 HORAS)))))

Av. Interlagos, 2.255, estacionamento subsolo, portão 5, Interlagos

Shopping Campo Limpo

Estrada do Campo Limpo, 459, Vila Prel

TCM (não abre no domingo)

Av. Ascendino Reis, 1130, portão D – Vila Clementino

Novartis Biociências S/A (((((((34 HORAS)))))

Av. Professor Vicente Rao, 90, Santo Amaro

Shopping Jardim Sul (((((((34 HORAS)))))

R. Nelson Gama de Oliveira, s/n, em frente ao nº 439 – Vila Andrade

Zona oeste

Club Athletico Paulistano (((((((34 HORAS)))))

R. Honduras, 1.400, Jardim América

Memorial da América Latina (((((((34 HORAS)))))

R. Tagipuru, 500 (referência portão 2), Barra Funda

Clube Paineiras Morumbi (((((((34 HORAS)))))

Av. Doutor Alberto Penteado, 605

Parque Villa-Lobos

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 1.025, portão 3, Alto de Pinheiros

Apresentações | Virada da Vacina

Minhoqueens

Desculpa Qualquer Coisa

Festa VHS

Domingo Ela Não Vai

Calefação Tropicaos

Je Treme Mon Amour

Pardieiro

Patuá Discos

Pratododia

Cabaret da Cecília

Fonte: Prefeitura de São Paulo