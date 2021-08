Com aumento de casos de Covid, hospitais federais devem reabrir 90 leitos no Rio

O município do Rio vem enfrentando problemas na campanha de vacinação. Na última semana, Paes suspendeu por dois dias a imunização por idade, justificando que houve atrasos do Ministério da Saúde para entregar os imunizantes.

O município do Rio tem 85,3% dos adultos vacinados com ao menos uma dose e quase 40% totalmente imunizados. Segundo Soranz, a expectativa é vacinar 100 mil pessoas neste sábado.

"É um momento muito preocupante. É uma nova variante em pleno mês de inverno, que é um dos meses mais perigosos para a vacinação da gripe. Então, é muito importante que as pessoas venham se vacinar", disse Soranz neste sábado (14), quando visitou um posto de saúde na Cidade de Deus, comunidade na zona oeste do Rio.

Já nos últimos dias, houve um aumento no atendimento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na cidade. Esse cenário é atribuído ao avanço da delta, variante mais transmissível que as demais.

Em entrevista coletiva na sexta-feira (13), Paes instou o governo federal a reabrir os leitos antes que a situação sanitária da cidade piore. Segundo o 32º boletim epidemiológico, o Rio tem todas as suas 33 áreas administrativas com risco alto para Covid.

