DJ da Virada da Vacina compete com casamento em São Miguel Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois grupos passam pelas grades verdes da catedral de São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo, neste sábado (14). Um deles, com roupas mais informais, se dirige à ala direita da catedral, onde foi instalado um megaposto que promove a vacinação contra a Covid-19. Já os que aparecem vestidos de terno, vestido longo ou salto alto se dirigem a um casamento.

Em São Miguel Paulista, são DJs da DubLab que animam local. Eles integram o evento Virada da Vacina, que pretende vacinar a população adulta da cidade de São Paulo com a primeira dose até as 17h, deste domingo (16) --DJs e artistas foram espalhados pelos 600 postos da capital a fim de incentivar a vacinação.

Porém, desde o início da tarde deste sábado, em São Miguel Paulista, o grupo enfrenta alguns problemas com os dirigentes da catedral. A tenda montada para a discotecagem foi movida de lugar duas vezes e o volume do som foi reduzido a pedido do padre, para que não atrapalhasse a confissão dos fiéis.

Além disso, durante o casamento, a discotecagem terá de ser interrompida. "A ideia é chamar atenção para quem tá de fora, mas desse jeito está passando quase despercebido, nem dá para ouvir o som", lamenta DJ Zinco, do DubLab.

Apesar dos problemas com a música, a vacinação no local segue com pouca fila e sem aglomeração.

Na zona oeste de São Paulo, as filas tranquilas e clima festeiro prevalecem. No drive-thru instalado no Memorial da América Latina, quem recepciona os motoristas que chegam para se vacinar é o artista Fafa Coelho.

"Vai ter furadinha no bracinho", brinca ele, que, em cima de pernas de pau, também orienta os que chegam ali à procura da segunda dose ou aqueles que vão a pé procurar uma UBS mais próxima. Ali só é permitida a entrada de carros e é aplicada apenas a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Além do artista, o espaço é embalado pelo som dos DJs dos blocos de carnaval Pardieiro e Samba do Sol.

Já no complexo do Anhembi, a música alta chama a atenção dos pedestres. Por ali tocam os DJs do bloco Minhoqueens, que apostam em funks como "Deixa de Onda", de Ludmilla, e hits internacionais como "Starships", de Nicki Minaj.

Poucas filas foram registradas no Memorial da América Latina, no Anhembi e na Catedral de São Miguel dos Arcanjos, onde esteve a reportagem. Mas houve espera em locais como o shopping Anália Franco e Interlagos, além do Parque Villa-Lobos.

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio de nota, destaca que a maioria das apresentações são realizadas em drive-thru e que o público não pode sair do carro, podendo apreciar o som apenas durante a fila da vacinação.

"Serão portanto ações sem aglomerações de qualquer natureza, conforme os protocolos e regras do Plano São Paulo", afirma a pasta.

Ao todo, a prefeitura de São Paulo prevê vacinar 600 mil pessoas neste fim de semana e atingir 100% da população adulta paulistana vacinada com a primeira dose.