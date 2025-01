USP conclui relatório contra professor acusado de assédio e pede adoção de providências

A defesa do professor informa que foi registrado um boletim de ocorrência e uma representação criminal para apuração do crime de perseguição em 20 de novembro e que esse fato será usado como argumento em caso de confirmação de um processo administrativo.

Antes mesmo de os casos surgirem, em 30 de novembro, o docente publicou uma nota pública nas redes sociais em que dizia estar sendo "vítima de crime cibernético, sofrendo um processo de perseguição por pessoas que, se escudando no aparente anonimato no ambiente virtual desde meados de 2023, vêm buscando atacá-lo em sua honra".

Os supostos casos de abuso e assédio sexual teriam ocorrido entre 2006 e o início de 2024. Conforme os relatos, as abordagens de Mascaro tinham um padrão no qual ele se aproveitava da posição de autoridade como docente, além de argumentar ter influência e amizade com pessoas em altos cargos do Judiciário.

Um dia após a publicação da reportagem com as denúncias, a Faculdade de Direito decidiu instaurar procedimento apuratório preliminar. Um professor da unidade foi designado para presidir os trabalhos da sindicância, que tinha prazo de 30 dias para ser concluída.

A defesa de Mascaro, representada pela advogada Fabiana Marques, diz ainda não ter sido informada sobre a finalização do relatório preliminar. No entanto, Marques afirma estar confiante na inocência de seu cliente e que acredita que os relatos contra ele são fracos e "nada se sustenta".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.