Confira o que abre e o que fecha no feriado de 1º de Maio em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emenda do feriado do Dia do Trabalho, comemorado nesta quinta-feira (1º), a sexta (2) teve o rodízio de veículos suspenso pela Prefeitura de São Paulo. No entanto, apenas os carros de passeio poderão circular pelo centro expandido da capital.

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta: rodízio de veículos pesados (caminhões), zona de máxima restrição à circulação de caminhões e zona de máxima restrição aos ônibus fretados.

As faixas exclusivas de ônibus também não estarão liberadas para os carros, e a ciclofaixa de lazer será ativada na quinta e no domingo (4), sempre das 7h às 16h.

Confira abaixo o que abre e fecha neste feriado prolongado em São Paulo:

TRANSPORTES

SPTrans

Neste 1º de maio, e na sexta (2), o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes será das 6h às 22h. Já os postos Jabaquara e Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados na quinta e sexta.

CPTM

Na CPTM, durante toda a operação de quinta e do domingo (4), as cinco linhas da empresa vão circular com intervalos equivalentes aos de um domingo. Já na sexta e no sábado (3), os intervalos serão os mesmos dos respectivos dias.

Metrô

As linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata do metrô vão operar em esquema de feriado na quinta-feira. Devido ao evento programado na praça Campo de Bagatelle, na zona norte, a operação será monitorada e, se necessário, trens reservas serão acionados. Haverá reforço operacional e de segurança, principalmente nas estações mais próximas ao local do evento, em Santana, Carandiru e Portuguesa-Tietê.

Na sexta (2), a oferta de trens será similar à de um sábado, com mais trens em circulação, além de monitoramento para inserção de composições, se houver necessidade.

No fim de semana, haverá alteração na operação da linha 15-prata, que ficará fechada para a realização de testes do novo trem. A linha será atendida pelos ônibus gratuitos do Paese, das 20h do sábado (3) e durante todo o domingo (4) no trecho de Jardim Colonial até a Vila Prudente.

Bikes

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

SAÚDE

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Na quinta-feira (1º), os postos de doação da Pró-Sangue do Mandaqui, Dante e Barueri estarão fechados. Já os postos das Clínicas e de Osasco estarão abertos das 8h às 16h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

As unidades das Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dose Certa e dos Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) estarão fechadas na quinta-feira (1º). Na sexta-feira (2), as unidades da FME do Hospital das Clínicas Ribeirão Preto, de Campinas (Setembrino), de Geraldo Bourroul, da Vila Mariana, de Guarulhos, de Sorocaba, da Maria Zélia e de Presidente Prudente terão funcionamento normal, as demais unidades das FME e NAF estarão fechadas. As Unidades Dose Certa da capital também funcionarão normalmente na sexta-feira (2).

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) não funcionarão na quinta-feira (1º).

Nos equipamentos da prefeitura, funcionarão normalmente as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e as AMAs/UBSs (Assistências Médicas Ambulatoriais/Unidades Básicas de Saúde Integradas) sendo que, nestas, a parte da UBS atenderá exclusivamente para vacinação contra gripe, Covid-19 e multivacinação. Já as AMAs Especialidades (AMAs-E) fecham no dia 1º e abrem no dia 2. Para mais informações, clique aqui.

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados no dia 1º de maio. O atendimento presencial será retomado normalmente na sexta-feira (2), mediante agendamento.

Durante o feriado, os atendimentos pelos canais digitais seguirão disponíveis, com mais de 3.700 serviços acessíveis. Para consultar as opções ou realizar agendamentos presenciais —procedimento obrigatório e gratuito— os usuários devem utilizar os canais oficiais:

- Portal: www.poupatempo.sp.gov.br

- Aplicativo: Poupatempo SP.GOV.BR

- Totens de autoatendimento

- WhatsApp: (11) 95220-2974

BOM PRATO

Algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que abrem aos finais de semana e feriados terão mudanças no funcionamento durante o feriado do Dia do Trabalho.

Na quinta-feira (1º), as seguintes unidades estarão em funcionamento: 25 de Março, Brás, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus. Já na sexta-feira (2), todos os restaurantes populares do programa funcionarão normalmente.

No final de semana dos dias 3 e 4 de maio, as seguintes unidades ficarão excepcionalmente fechadas para manutenção: 25 de Março, Franca, Mogi das Cruzes I, Rio Claro e Suzano.

As seguintes unidades funcionarão no sábado (3), servindo refeições no salão, e estarão fechadas no domingo (4): Bauru, Campinas, Capão Redondo, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Francisco Morato, Guarulhos, Guaianases, Itaquera, Jacareí, Lapa, Santo Amaro, Santo André I, Santos I, São Bernardo do Campo I, São José dos Campos, Taubaté, Tucuruvi, Vila Nova Cachoeirinha.

Na segunda-feira (5), as unidades voltam a funcionar normalmente.

Veja aqui os endereços das unidades fixas e móveis.

SABESP

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual, onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

PARQUES URBANOS

Confira aqui os horários de funcionamento dos Parques Urbanos administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Os parques e planetários municipais estarão abertos. Entre 1º e 4 de maio a Divisão de Fauna Silvestre (DFS) funcionará em horário reduzido e os viveiros e a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz) terão o expediente suspenso.

CICLOFAIXA DE LAZER

A Ciclofaixa de Lazer será ativada na quinta-feira (1º) e no domingo (4), sempre das 7h às 16h.

MINHOCÃO

O Elevado Presidente João Goulart estará aberto para pedestres em 1º, 3 e 4 de maio, das 7h às 21h45. Na sexta-feira (2) o funcionamento será normal para carros.

CENTROS ESPORTIVOS

As unidades estarão abertas nos horários habituais de fim de semana e feriado, a partir de quinta-feira e até domingo.

CEUS

Quem está em busca de programação variada durante o feriado do Dia do Trabalho, nesta quinta-feira, deve se dirigir ao CEU mais próximo de seu endereço. As 59 unidades funcionarão das 8h às 18h, com grade variada de atividades.

PRAÇAS DE ATENDIMENTO DAS SUBPREFEITURAS

As 32 subprefeituras ficam fechadas nos dias 1º (quinta-feira) e 2 (sexta-feira).

ECOPONTOS

Abertos na quinta-feira, das 6h às 18h; sexta-feira e sábado, das 6h às 22h; domingo, 6h às 18h.

PÁTIOS DE COMPOSTAGEM

Abertos das 6h às 22h

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Abertos - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), Centros de Acolhida, Central de Vagas, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI), Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados - Supervisão de Assistência Social (SAS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centros POP, Núcleo de Proteção Jurídica (NPJ), Centro para Crianças e Adolescentes (CCA), Centro para a Juventude (CJ), Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos (CEDESP), Núcleo de Convivência para Idosos (NCI), Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência (NAISPD), Centro Dia para Idosos (CDI), Centro de Referência do Idoso (CRECI), Circo Escola, Serviço de Assistência Social à Família (SASF), Centro de Convivência Intergeracional (CCInter), Centro de Defesa e Convivência da Mulher (CDCM), Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência (SPVV), Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSE-MA), Restaurante Escola, Centro Dia para Pessoa com Deficiência (CDPCD) e as sedes da Família Acolhedora.

DEFESA CIVIL DO ESTADO

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: [email protected].

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

As 17 unidades do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no estado não realizarão atendimentos na quinta e sexta-feira, bem como os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs) situados dentro das seguintes delegacias: 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência de São Paulo; 2ª Delegacia Seccional de Campinas; Delegacia Seccional de Guarulhos; Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter 3, de Ribeirão Preto; e 7ª Delegacia de Polícia de Santos. O Museu da Inclusão não receberá visitantes.

Todos esses equipamentos da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) restabelecem seus serviços na próxima segunda-feira (5).

Estará em pleno funcionamento o serviço de Interpretação de Libras nas delegacias do estado que prestam atendimento ao público, bem como no aplicativo poupatempo.sp.gov.br.

SECRETARIA DA FAZENDA

Não haverá expediente na sede e unidades regionais da Sefaz-SP nos dias 1º e 2 de maio. As atividades voltam ao normal na segunda-feira (5).

INSTITUIÇÕES CULTURAIS

Os equipamentos culturais da Prefeitura de São Paulo terão alteração em seu horário de funcionamento. Confira aqui como será o atendimento nesses serviços a partir de quinta-feira e até domingo (4).

Abaixo está a programação dos equipamentos culturais do Estado de São Paulo:

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)

Aberto das 9h30 às 18h30

Centro Cultural

Memorial da América Latina

Fechado

Complexo cultural

Mundo do Circo

Fechado

Museus Capital

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Aberto das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Aberto das 10h às 17h

Memorial da Resistência de São Paulo

Aberto das 10h às 18h (entrada até as 17h)

Museu da Imagem e do Som (MIS)

Aberto das 10h às 18h

Museu Catavento

Aberto das 9h às 17h (bilheteria até as 16h)

Museu da Imigração

Aberto das 9h às 18h (bilheteria as 17h)

Museu do Futebol

Aberto das 9h às 18h (bilheteria até as 17h)

Museu da Diversidade Sexual

Aberto das 10h às 18h (bilheteria até as 17h30)

Museu da Língua Portuguesa

Aberto das 9h às 18h (bilheteria até as 16h30)

Museu das Culturas Indígenas

Aberto das 9h às 20h

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Aberto das 9h às 17h

Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação)

Aberto das 10h às 18h (entrada até as 17h)

Museu das Favelas

Aberto das 10h às 17h (permanência até as 18h)

Paço das Artes

Aberto das 12h às 18h

Museus no Interior

Museu Casa de Portinari

Aberto das 9h às 18h

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Aberto das 9h às 18h

Museu H. P. Índia Vanuíre

Aberto das 9h às 20h

Museu do Café

Aberto das 9h às 18h (bilheteria até às 17h)

Salas de Concerto

Sala São Paulo

Aberta, aberto com programação às 10h (Ensaio Aberto) e 20h (Concerto)

Teatros

Theatro São Pedro

Aberto, com concerto às 11h – Coral Jovem do Estado apresenta Das Flores

Teatro Sérgio Cardoso

Aberto, com espetáculos às 19h

Teatro Estadual de Araras

Fechado

Teatro Procópio Ferreira/Tatuí

Fechado

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos)

Fechadas

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape)

Fechadas