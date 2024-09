Rio Grande do Sul tem mais de 800 pessoas fora de casa em meio a temporais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - O Rio Grande do Sul tem 859 pessoas fora de suas casas, entre desalojados e desabrigados, em meio aos temporais que atingem o estado. O balanço atualizado foi divulgado pela Defesa Civil estadual na noite desta quarta-feira (25).

Esse total está distribuído em apenas nove municípios. São eles: Bagé (26 desalojados); Barão do Triunfo (2 desalojados); Camaquã (500 desalojados e 200 desabrigados); Cerrito (40 desabrigados); Dom Pedrito (4 desabrigados); Lavras do Sul (4 desalojados); Pedro Osório (20 desalojados e 24 desabrigados); Pelotas (8 desalojados e 13 desabrigados); e Rio Grande (18 desabrigados).

A Defesa Civil do RS informou que divulgará nesta quinta-feira (26) o balanço com todos os municípios afetados. Mais cedo, o órgão havia divulgado que 26 cidades relataram algum tipo de dano referente às chuvas fortes, levando a um total de 149 pessoas fora de suas casas, distribuídas em cinco municípios.

O órgão estadual alerta para temporais na maioria do RS nesta quinta. A previsão aponta chuva com temporais e vento forte, granizo e alagamentos pontuais.

PREVISÃO DO TEMPO

Chuvas vão se intensificar entre esta quarta e quinta-feira. Segundo a empresa de meteorologia MetSul, o RS deve enfrentar novos temporais severos, com alta probabilidade de danos e transtornos. A partir de quinta, a chuva deve atingir todas as regiões do estado, com "pancadas torrenciais e volumosas", mas as mais afetadas serão na metade sul do estado, entre Pelotas e o Norte da Lagoa dos Patos, em Porto Alegre e região metropolitana, no sul do litoral norte, no centro e em parte do oeste e do noroeste do estado.

Municípios registraram vendavais e granizo gigante. Cidades tiveram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas. Vídeos postados nas redes sociais mostram grandes pedras de granizo, algumas com sete centímetros de diâmetro, caindo em cidades no interior.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as regiões mais afetadas são as de Campanha e Pelotas. Na capital, Porto Alegre, já são 17 horas com registros de pancadas de chuva com muitas trovoadas e volume acumulado de 45,2 mm desde às 19h da terça-feira (24) até às 13h desta quarta.

Segundo o órgão, este cenário com muitas precipitações se estende com força até sexta-feira (27). O momento mais crítico e preocupante deve acontecer na madrugada desta quinta.