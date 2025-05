Temporais causam alagamentos, bloqueio de estrada e destelhamentos no RS

MACEIÓ, PA (FOLHAPRESS) - Pelo menos 16 municípios do Rio Grande do Sul registraram danos e ocorrências devido às fortes chuvas desta sexta-feira (9), conforme informações da Defesa Civil estadual.

Houve destelhamentos, quedas de árvores, alagamentos e interrupção de vias.

De acordo com aviso do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na quarta-feira (7), a presença de uma massa quente e úmida, combinada com a aproximação e o deslocamento de uma nova frente fria, é a causa das tempestades. Havia a possibilidade de queda de granizo.

Ainda na quinta-feira (8), a Climatempo Meteorologia, com base em dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), disse que as rajadas de vento superaram os 90 km/h.

Na cidade de Soledade, a intensidade do temporal provocou danos nos telhados de aproximadamente cem residências, além de obstruções em vias e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em Triunfo, cerca de 20 residências sofreram danos. Um asilo também foi atingido e os idosos foram removidos para um abrigo com apoio do Corpo de Bombeiros.

Alegrete, Lavras do Sul e Santa Cruz do Sul também tiveram danos em residências.

Em Novo Cabrais, foi feito um bloqueio na BR-287 devido a danos na rodovia.

Charqueadas registrou queda de fiação de energia elétrica e interrupção de vias, exigindo intervenção para o restabelecimento da normalidade.

Já em São Pedro do Sul, a balsa do Passo de Clara suspendeu suas operações.

Cachoeira do Sul registrou o transbordo de um rio, e duas pessoas foram retiradas da área de risco.

Em Santa Maria, 15 bairros foram afetados por destelhamentos e alagamentos, além da queda de um muro em uma escola. Seis famílias de áreas vulneráveis foram removidas pela Defesa Civil.

Rio Pardo e Tapes tiveram alagamentos pontuais. Lagão reportou pontos de alagamento em estradas do interior, exigindo atenção para a segurança dos motoristas.

Em Uruguaiana, houve a queda do muro de uma escola e alagamentos pontuais.