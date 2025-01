Quem é a jovem brasileira que venceu concurso do Pulitzer e teve carta respondida por Marina Silva

No último domingo (5), a carta foi respondida pela ministra Marina Silva, que parabenizou a vitória de Juliana. A estudante conta que não esperava o retorno da titular da pasta. "Gostei da resposta, vi que ela mostrou ações que eles estão tentando fazer e reforçou o compromisso do governo sobre os mangues", diz.

Em sua carta premiada, ela enumera quatro prioridades que deveriam ser adotadas para combater as mudanças climáticas, entre elas unir as comunidades florestais e "trabalhar com grupos ambientalistas e organizações de pesquisa para avaliar os impactos das mudanças climáticas".

A estudante se inspirou em reportagem da Folha assinada pelos repórteres Ana Botallo e Tayguara Ribeiro que contou com apoio do Pulitzer Center. O texto aborda a importância dos manguezais e de sua biodiversidade, destacando o perigo das mudanças na temperatura na região.

O concurso selecionou as melhores cartas escritas por estudantes da América Latina para líderes nacionais, com propostas de medidas necessárias para a preservação ambiental em seus países. Foram quase 700 inscritos.

Moradora de Piracicaba, no interior de São Paulo, Juliana ficou sabendo do concurso por meio de sua professora de espanhol, Sandra Del Valle, que incentivou os alunos a se candidatarem ao prêmio internacional.

