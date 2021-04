Primeira Superlua cheia de 2021 ocorre hoje; Entenda o fenômeno

A Lua cheia sempre é o momento de maior clareza do mês, é período que você passa a ter mais chances de colher as sementes que plantou. E neste dia 26, além de ser um fenômeno científico, ela também será a lua cheia no signo de Escorpião, o que para algumas pessoas pode até interferir na personalidade.

Será a primeira Superlua de 2021, entrando na fase cheia e atingindo uma maior aproximação da Terra. Essa aproximação do planeta ocorre por causa órbita não perfeita que a Lua dá na Terra. Por isso, existem momentos durante o mês que ela está mais perto do planeta. A menor distância da lua é de 360.000 km e a maior é de 405.000 km.

Com a Lua em Escorpião, a astróloga Barbara Abramo vê uma necessidade grande de mudança nos quesitos individuais, sociais e políticos. Ela também afirma que essa Lua cheia vem questionar o limite do aceitável diante as situações insuportáveis. Ou seja, estaremos mais emotivos em relação ao que não é mais tolerável.