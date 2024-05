Prefeito de Canoas diz que resgate de cavalo vai exigir uso de helicóptero

Há 100 mortes registradas pela Defesa Civil no estado. Outras quatro são investigadas como suspeitas de relação com às chuvas. O estado tem 128 pessoas desaparecidas.

Uma chuva forte começou a cair na cidade à tarde, o que pode dificultar os trabalhos. Não se sabe quem seria o dono do animal ou o que aconteceu com ele.

Your browser does not support the video tag.

