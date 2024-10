Pane em subestação deixa tês operários feridos e causa apagão no Recife

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma explosão em uma subestação da Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco), na região metropolitana do Recife (PE), na manhã desta segunda-feira (21), deixou três funcionários da empresa Eletrobras feridos e parte das cidades da região sem energia elétrica.

Segundo a Eletrobras, no momento do acidente, os operários faziam um serviço de manutenção preventiva no sistema da subestação Mirueira, em Paulista. As causas da pane ainda estão sendo apuradas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e enviou viaturas ao local. A Eletrobras disse que os feridos estão sob atendimento médico, e que a empresa está "dando apoio integral aos profissionais".

Nas redes sociais, circulam imagens que teriam sido de momentos logo após a explosão. Na gravação, é possível ver um dos funcionários correndo.

A Eletrobras informou que houve o desligamento na subestação, às 11h17, com reflexo parcial no atendimento aos consumidores. Ainda de acordo com a empresa, a causa do desligamento está sob investigação.

Não foi divulgada a quantidade de bairros atingidos pela pane, mas houve relatos de apagão na capital, Olinda e Paulista.

A Neoenergia Pernambuco, responsável pela distribuição de energia no estado, disse que restabeleceu o fornecimento para os clientes afetados às 13h12, após a normalização do sistema Chesf. Esclareceu ainda que a falha não aconteceu na rede da distribuidora.