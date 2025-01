Nunes avalia diz ser 'humanamente impossível' conter enxurrada em estação do metrô

No sábado e no domingo (26), a capital paulista ficou em estado de atenção para alagamentos, mas não foram registrados transtornos da mesma dimensão que os de sexta.

Segundo o Metrô, já foram concluídos os trabalhos de drenagem da água e lavagem da via dos trens, limpeza de áreas internas e de fluxo da estação. As equipes também fizeram o reestabelecimento dos sistemas eletrônicos e reconstruíram e reforçaram um muro derrubado pela água.

No mesmo dia, Nunes disse que a cidade respondeu com rapidez para conter a crise causada pelo temporal. Pela primeira vez, a Defesa Civil do estado emitiu um alerta severo de tempestade por meio da tecnologia CellBroadCast, recebido por todos os celulares que usam tecnologia 5G ou 4G.

"Agora é trabalhar para fazer bombeamento. Mas a gente precisa ser muito transparente. Com aquela quantidade de água, com o rio ali, ali podia ser o que fosse, fazer o que fosse, não teria condições de evitar os danos, infelizmente", continuou.

"Olha, num volume de água igual àquele, não adianta, você vai ter problema. É humanamente impossível conter uma quantidade de água naquele volume, no mesmo local, num espaço curto de tempo", disse o prefeito no sábado (25).

