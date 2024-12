Mulher é agredida com socos, chutes e mata-leão por PMs na zona sul de SP

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal, desobediência, desacato e resistência. A pasta acrescentou que a Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e apura com rigor todos os casos envolvendo seus agentes.

No vídeo, divulgado inicialmente pela CNN, é possível observar que os PMs são do 1° Batalhão de Polícia Militar. Ao menos oito policiais participaram da ocorrência.

A sequência da imagem já mostra a mesma mulher imobilizada por um mata-leão, golpe com uso proibido pela PM. A policial então dá tapas no rosto da mulher, que revida.

Segundo vizinhos, o caso aconteceu na rua Fausto de Gounod no domingo (1°). No entanto, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o boletim de ocorrência foi feito no 11° DP (Santo Amaro), na segunda (2).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi agredida por policiais militares durante uma confusão no Jardim São Luis, na zona sul de São Paulo, no último final de semana.

