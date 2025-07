Moradores de Paraisópolis ateiam fogo em pneus e fecham ruas após ação da PM com um morto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores do bairro de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, atearam fogo em pneus e pedaços de madeira e fecharam algumas ruas do local durante um protesto que ocorre no início de noite desta quinta-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, na tarde desta quinta equipes da corporação realizam uma operação na comunidade para averiguar uma denúncia sobre a presença de armamento pesado no local, mais especificamente fuzis.

Durante a ação, ainda segundo a PM, houve confronto com suspeitos. Três pessoas foram presas e uma pessoa morreu no local após ser atingida por disparos efetuados pelos policiais. Nenhum agente ficou ferido na ação.

O protesto dos moradores estaria ligado a essa morte, apontam as primeiras informações.

A PM diz que foram apreendidos: duas pistolas, um revólver, sete carregadores de pistola, sendo dois com prolongadores, drogas, dinheiro e celulares.

Em nota, a Polícia Militar afirma que intensificou o policiamento na região de Paraisópolis, na noite desta quinta-feira, devido ao protesto em andamento que ocasiona interdição de vias e focos de incêndio.

"A manifestação ocorre após uma operação da PM no local, que resultou em três prisões e na apreensão de armas, carregadores, drogas, dinheiro e celulares. Na ação, um criminoso morreu após entrar em confronto com as equipes", diz o texto enviado à reportagem pela corporação.

Além do efetivo local, policiais de outros batalhões reforçam a segurança local. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram mobilizadas.