Máscaras voltam a ser obrigatórias em ambientes fechados de BH

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O uso de máscaras em ambientes fechados volta a ser obrigatório a partir desta terça (14) em Belo Horizonte. A decisão foi tomada pela prefeitura a partir do aumento no número de casos de Covid-19 no município. A medida vale, por exemplo, para escolas e supermercados.

O uso da máscara deixou de ser obrigatório na cidade em 28 de abril. Desde então, a proteção passou a ser exigida apenas no transporte público e em estabelecimentos de saúde.

Em 3 de junho, o município emitiu recomendação para que seu uso ocorresse em todos os ambientes fechados, já em função do aumento no número de casos da doença.

Dados divulgados pela prefeitura mostram que num acumulado de 14 dias, em 19 de maio o número de diagnósticos de Covid-19 era de 112,9 por 100 mil habitantes. Em 8 de junho, esta relação passou para 156 por 100 mil habitantes.

A rede municipal de saúde acusou ainda aumento expressivo no número de testes realizados para detecção da doença. Na semana de 1 a 7 de maio foram feitos 6.531 testes, com taxa de positividade de 6%. Já entre 29 de maio e 4 de junho, o total de testes foi de 20.964 com 19% de taxa de positividade.

A decisão vale até 31 de julho. "Nossos protocolos são revistos diariamente e são alterados de acordo com os dados epidemiológicos, assistenciais e baseados em evidências científicas. Nesse momento, entendemos que devemos voltar com a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados", disse a secretária de Saúde, Cláudia Navarro, durante o anúncio da medida, nesta segunda (13).