Marina Silva recebe alta de hospital em São Paulo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu alta do InCor em São Paulo nesta quinta-feira (15), após apresentar dores na coluna e passar por exames.

Segundo boletim médico divulgado, Marina deu entrada no InCor na segunda-feira (12) e recebeu alta na manhã desta quinta.

Os exames foram feitos para avaliar os problemas nas costas e também investigar a relação das dores com o "quadro de infecção por Covid-19 sem complicações, registrado em maio deste ano".

O quadro de saúde fez a ministra desmarcar compromissos públicos nos últimos dias, por exemplo, a reunião ministerial com o presidente Lula (PT) nesta quinta, a sessão na Comissão de Meio Ambiente do Senado da última quarta (14) e a divulgação dos dados de desmatamento de maio, que aconteceu no último dia 5.

No InCor, ela foi acompanhada pelo cardiologista Sérgio Timerman, pela infectologista Tânia Strabelli e pelo diretor da divisão de pneumologia, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, mesma equipe que a atendeu quando ficou internada em maio, à época com Covid-19.

Naquela ocasião, os sintomas gripais, como tosse e coriza, motivaram a entrada no hospital por precaução.

A doença não afetou os pulmões, e os exames permaneceram estáveis durante o período, segundo o hospital.