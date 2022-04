Maior campeã do Carnaval de SP, Vai-Vai é rebaixada ao Grupo de Acesso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vai-Vai, escola de samba que mais venceu carnavais em São Paulo, foi rebaixada para o Grupo de Acesso nesta terça (26) após a apuração do Carnaval 2022. Era o primeiro ano da agremiação do Bixiga de volta ao Grupo Especial.

Em 2019, a escola foi rebaixada pela primeira vez em sua história, ficando em último lugar com o total de 268,8 pontos. Com o fim da apuração dos desfiles de 2022, a agremiação ficou novamente em último, somando 269,1.

No Carnaval que antecedeu a pandemia, em 2020, a escola venceu o Grupo de Acesso em uma disputa muito acirrada com a Acadêmicos do Tucuruvi. Na ocasião, ela contou sua própria história no samba-enredo.

A Vai-Vai deveria ter voltado ao Grupo Especial no desfile de 2021, mas ele acabou cancelado por causa da pandemia de Covid-19.

Em 2022, a escola desfilou com o samba-enredo "Sankofa! Volte e Pegue, Vai-Vai", um resgate da história de povos africanos.

A palavra Sankofa é o nome dado a um símbolo de origem africana, dos povos acã, um grupo étnico presente em países como Gana e Costa do Marfim. O termo Sankofa quer dizer "volte e pegue". O provérbio que explica o termo, segundo informações da própria escola, diz que "nunca é tarde para voltar atrás e buscar o que ficou perdido".

A agremiação empolgou na avenida e encerrou o desfile dentro do tempo limite com dois minutos de folga, fechando portões em 63 minutos, mas enfrentou problemas para colocar o seu segundo carro na avenida. Na hora de fazer a curva, e atravessar o portão de entrada, a lateral do veículo sofreu avarias.

Campeã por 15 vezes do Carnaval paulistano, a Vai-Vai desfilará em 2023 novamente, com a missão de voltar ao Grupo Especial.

Também foi rebaixada neste ano a Colorado do Brás, que mesmo com uma punição de 0,5 encerrou a apuração com iguais 269,1 pontos que a Vai-Vai.

Na outra ponta da tabela ficou a Mancha Verde, que conquistou o título do Grupo Especial do Carnaval 2022 com o samba-enredo "Planeta Água". A escola fez referência à Iemanjá, que nas religiões de matrizes africanas é a orixá das águas salgadas.

Coincidentemente, a Mancha Verde foi a escola que venceu o Carnaval de 2019, quando a Vai-Vai foi rebaixada pela primeira vez.