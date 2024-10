Justiça determina que Enel faça poda de árvores em SP sob pena de multa diária

A cidade de São Paulo registrou 386 ocorrências de quedas de árvores até segunda-feira (14), de acordo com a prefeitura. A gestão municipal afirmou nesta tarde que ainda aguarda o desligamento de energia por parte da Enel para promover ação de podas em 16 árvores na cidade, uma vez que o manejo em unidades que estão em contato com a fiação cabe à concessionária.

No quinto dia de apagão na região metropolitana de São Paulo, milhares seguiam sem luz nesta quarta-feira (16), segundo balanço divulgado pela Enel às 12h. Um temporal, com rajadas de vento de até 107,6 km/h, atingiu a área de concessão da empresa e provocou danos severos na rede elétrica na sexta-feira (11).

Nos próximos cinco dias, a empresa também deve atualizar seu sistema com todas as podas realizadas seguindo seu planejamento, e com aquelas realizadas a pedido das subprefeituras. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 100 mil, mais R$ 10 mil por mês de atraso.

