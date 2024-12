Homem é preso sob suspeita assediar sexualmente adolescente em voo para Belém

O homem foi encaminhado à delegacia do aeroporto e, posteriormente, transferido para o sistema prisional do Pará. O suspeito não teve o nome divulgado e, por isso, a reportagem não localizou sua defesa.

Durante o voo, o adolescente deixou o assento e contou sobre o ocorrido ao pai, que iniciou uma discussão. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o suspeito teve que ser colocado dentro do banheiro da aeronave para que outros passageiros não tentassem agredi-lo.

A vítima viajava com os pais, mas estava sentada ao lado de desconhecidos no avião. Foi quando o suspeito começou uma conversa que, posteriormente, evoluiu para um comportamento que configurou como importunação sexual, segundo a PF.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu na madrugada desta segunda-feira (2) um homem suspeito de assediar sexualmente um adolescente durante um voo da Azul, que saiu de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, com destino a Belém, capital do Pará.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.