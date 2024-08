Grupo inglês que comprou a Avenues SP se torna sócio da Escola Móbile

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Escola Móbile, de São Paulo, anunciou que se tornou sócia do grupo inglês de educação Nord Anglia, o mesmo que, no ano passado, comprou a Avenues SP.

Localizada em Moema, na zona sul da capital, a Móbile é a terceira escola brasileira a entrar no grupo inglês, que possui 87 instituições de ensino em 33 países. Do Brasil, além da Avenues, o British College faz parte do Nord Anglia.

São todas escolas voltadas à classe AA -na Móbile, a mensalidade varia entre R$ 5.100 e R$ 9.640; na Avenues SP, a mensalidade gira em torno de R$ 15 mil.

O valor da negociação entre a Móbile e o grupo inglês não foi divulgado.

Fundada há quase 50 anos, em 1975, a Móbile afirma ser a terceira maior escola privada de São Paulo, com 3.700 alunos.

Em um comunicado enviado nesta segunda-feira (19) aos pais dos estudantes, a direção afirmou que a nova configuração societária não vai alterar a liderança, que segue com a fundadora, Maria Helena Bresser, e com Daniel Bresser. Ambos seguirão como sócios e diretores da escola.

De acordo com a nota oficial, a parceria prevê que os alunos e professores possam participar de programas de instituições internacionais renomadas com as quais a Nord Anglia tem convênio, como MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e Unicef, fundo da ONU para a infância.

Em seu site, a escola afirma que, "neste momento em que se iniciam as celebrações dos 50 anos da Móbile, a fundadora, Maria Helena Bresser, e os demais membros da direção-geral, Daniel Bresser e Wilton Ormundo, decidiram que chegou o momento de buscar uma parceria que possa aprimorar ainda mais sua excelência pedagógica e expandir seu conhecimento e experiência para além das fronteiras nacionais".

Em comunicado para a imprensa, Andrew Fitzmaurice, diretor executivo da Nord Anglia Education, declarou que a Móbile "é uma escola excepcional com uma herança baseada em ensino e aprendizagem de alta qualidade. Estamos ansiosos para receber a Móbile na família de escolas da Nord Anglia, onde seus alunos e colegas se beneficiarão de todas as novas oportunidades globais que oferecemos dentro e fora da sala de aula."