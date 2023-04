Empresa de tuk-tuk cogita acionar a Justiça para voltar às ruas de SP

Os tuk-tuks da Grilo têm portas e cintos de segurança com três pontos, do mesmo tipo usado em carros. A empresa opera desde 2020 em Porto Alegre.

A prefeitura afirma que um grupo de trabalho que debate o mototáxi na cidade tem discutido o uso de triciclos. A gestão municipal diz também que "está aberta ao diálogo e mantém conversas com todas as empresas interessadas em operar o serviço de transporte por aplicativo na cidade".

Na semana passada, o CMUV (Comitê Municipal de Uso do Viário) da prefeitura enviou um ofício aos sócios da empresa pedindo a suspensão do serviço com base em um decreto municipal que proíbe os aplicativos de mototáxi na cidade. O decreto, contudo, suspende apenas o uso de motocicletas para transporte -não há menção a triciclos nem a outros tipos de veículos.

Na tarde desta terça (25), uma reunião com representantes da prefeitura terminou de forma "inconclusiva", de acordo com comunicado da empresa. A Grilo afirma que respeitará a suspensão e só voltará à atividade após liberação administrativa ou obtenção de decisão na Justiça.

