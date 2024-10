CPI das Apostas Esportivas convoca a influenciadora Deolane Bezerra

"Entendo que a convocação de Deolane Bezerra pode ajudar esta comissão parlamentar de inquérito a esclarecer questões atinentes ao objetivo final desse CPI que é o de desvendar possíveis implicações de facções criminosas com as empresas que atuam no mercado de jogos de apostas online", justificou o senador Eduardo Girão (Novo-CE) no pedido.

Deolane foi presa em 4 de setembro por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que teria movimentado quase R$ 3 bilhões entre 2019 e 2023. Ela nega as acusações. A influencer deixou o Centro de Detenção Feminino em Buíque (PE) no dia 24.

