Azul vai cumprir a promessa de conectividade para Barcelos

A boa notícia é: a Azul Linhas Aéreas vai, finalmente inserir a cidade de Barcelos na sua malha aeroviária. Isso acontecerá a partir de 3 de maio, segundo anunciou a própria companhia. Essa é uma conquista histórica para a população do município e uma grande ferramenta de conexão para o turismo amazonense.

A conectividade se dará por meio de três voos semanais (entre maio e junho) e quatro voos (a partir de julho) para Manaus e o trajeto será realizado por aviões Cessna Grand Caravan, da Azul Conecta, de nove assentos. Essa é uma “promessa” da Azul, que anunciou em 2021, ampliação da malha aeroviária no Estado e atender cidades do interior com aviação regular. Vale destacar que o Aeroporto de Barcelos foi inaugurado no último dia 23 de fevereiro, pelo Ministro do Turismo.

Os voos entre Barcelos e Manaus terão, aproximadamente, duração de uma hora e quarenta e cinco minutos. Hoje, o acesso da capital ao município ocorre apenas por meio fluvial e a viagem pode durar, em média 30 horas por barco de linha e 14 horas por meio de barco “a jato”. Agilidade e conectividade, é disso que precisamos para atrair mais turistas de pesca esportiva.

Com essa iniciativa, sem dúvida, o turismo em Barcelos dará um salto. O setor poderá ser melhor explorado e quem ganha é a população e a cidade como um todo, que possui belas praias e tem a pesca esportiva e a pesca sustentável de peixes ornamentais como principais atrativos turísticos.

Barcelos vai contar com voos, mas precisamos que outros municípios, como Maués, sejam contemplados com a conectividade. Para isso, é necessária a atuação do Poder Público com mais investimentos na infraestrutura aeroportuária e medidas atrativas para fomentar a aviação comercial e as empresas de táxi-aéreo na região. Não podemos nos acomodar com isolamento aéreo do interior. Quem ganha com a conectividade? Ganha a geração de emprego e renda, a população local, o Amazonas, a aviação e o turismo.