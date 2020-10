Nego do Borel rebate sogro após fotos com Anitta: 'pena da Duda'

Nego do Borel resolveu rebater os novos ataques feitos pelo sogro, o médico Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda Reis, após aparecer em fotos ousadas e polêmicas com Anitta. No Instagram, o cantor disse que tem pena da namorada, Duda, com as atitudes do pai.

Para começar, o artista negou que esteja endividado e sendo bancado pela namorada. Em seguida, entrou no assunto do sogro: "Deixa ele [seu sogro] em paz. Papai do Céu tá cuidando dele. Deixa ele falar à vontade o que ele quiser. Eu fico com pena da Duda, que fica aqui chorando falando 'poxa, meu pai, podendo resolver comigo pessoalmente, vai para internet", disse.

O cantor, que publicou um vídeo cantando feliz da vida ao lado de Duda durante um passeio de iate, continuou, explicando sobre a sua amizade com Anitta: "Anitta, para mim, tem um pinto maior do que o meu. Ela é minha irmã de verdade. A gente se vê quase toda semana. Quando eu não vou na casa dela, ela vem na minha. A gente está junto sempre, mas não fica postando. Ela é muito minha brother, e a gente é muito parceiro, de verdade. Gosto muito dessa garota. Vocês tinham que conhecer a Larissa, não só a Anitta. Ela é uma pessoa que vou levar para sempre na minha vida. A gente conversa muito. Ela vem querendo me dar esporro, brigar comigo, a gente discute. Gosto muito dessa filha da mãe".

Nego explicou que pediu a permissão da namorada antes de publicar a imagem com Anitta: "Eu não ia postar a foto sem falar com a Duda, sem perguntar se podia. Tenho muito respeito por ela. Às vezes a gente discute e fica triste um com o outro, mas acontece. Todo casal tem isso, é normal".



"Humildade é tudo. Já tive meus momentos em que a soberba bateu na minha porta. Às vezes a gente, por ser novo, tira um pouco o pé do chão de algumas coisas. Sendo que é vivendo e aprendendo, e hoje eu estou aprendendo. Eu acho que tenho muita humildade. Não me abalo com o que falam ou inventam. Quem gosta de mim, gosta de verdade e acompanha minha história.

Sobre as fotos com Anitta, ela é uma referência no Brasil. Referência lá fora, rainha do Brasil. Fui na casa dela dar um rolê, e ela estava tirando umas fotos. Falei 'amiga, vamos tirar uma foto'. Na foto, eu não estava pelado, não. Estava de bermuda, só botei a toalha. A gente tirou uma foto sensual. Não é falta de respeito. Ela é minha amiga, muito minha brother. Seria falta de respeito se eu tivesse fazendo alguma coisa escondido, ou postasse sem minha mulher estar ciente. Fora isso, tirar uma foto sensual com Anitta é tiração de onda. Eu gostei, foi maneiro", justifica.

"Anitta, eu sei que você vai ver meus stories. Amiga, não vou mais ver você fazendo cocô. Até isso. A gente tem uma intimidade nesse grau"