O retorno da rota Fortaleza - Paris

Mais uma boa notícia chegando para o turismo brasileiro. A Companhia aérea Air France anunciou que, a partir do mês de outubro, irá retomar três voos semanais entre Fortaleza e Paris, beneficiando mais 1 mil turistas com viagens ao país francês.

A companhia informou que os voos serão operados todas quartas-feiras, sextas-feiras e domingo por aeronaves de fuselagem larga com mais de 200 assentos, equipadas com as classes Business, Premium Economy e Economy.

A retomada é mais um ganho para o nosso turismo, pois representa mais uma subida no degrau de recuperação da malha aérea brasileira. Não podemos parar de voar, ainda mais agora com o avanço da vacinação.

São divisas que estão chegando, e o turismo receptivo também se beneficia dessa rota. Aumenta o fluxo turístico Fortaleza/Paris, assim como cresce também o número de visitantes franceses no Brasil.

É preciso estimular o potencial turístico e econômico brasileiro. Assim também como destacar nossas capitais como pontos estratégicos e proporcionar um acesso ainda mais ágil à Europa.

Quem for viajar para Paris, é preciso apresentar no momento do embarque o comprovante de imunização (físico ou digital) e cumprir todas as regras sanitárias estabelecidas pelo governo francês para entrada, permanência e circulação.

Fronteiras abertas para Brasileiros, turismo eu acredito!