Turista: um agente transformador

Após um período de “baixa” por conta da pandemia da Covid-19, o turismo brasileiro está preparado para alçar voos mais altos e, no acumulado deste ano, deve receber 4,2 milhões de turistas internacionais. Essa é uma projeção animadora e que merece ser comemorada neste 13 de junho, Dia do Turista.

Estamos cheios de expectativas, principalmente porque já temos dados concretos desta retomada. De janeiro a abril deste ano, o país recebeu 962 mil estrangeiros com visto de turista, quantidade 60% superior ao registrado durante todo o acumulado de 2021 (596 mil visitantes estrangeiros).

Não podemos esquecer também do turista nacional, que tem voltado a fazer turismo dentro do próprio país. Destacamos a importância de todos os turistas, os verdadeiros responsáveis pelo emprego e renda de mais de seis milhões de trabalhadores.

O turista é um agente transformador desde a hora que ele chega no destino escolhido por ele. Ele toma um cafezinho ou uma água, chama um motorista de aplicativo, vai para o hotel, faz passeios e compras, vai a restaurantes e, durante todo esse trajeto, gera empregos às pessoas.

Por conta da importância e representatividade do turista no desenvolvimento do nosso país, o poder público precisa estar atento às necessidades deste agente transformador e dar a ele a estrutura necessária durante toda a sua estadia.

Pela importância e satisfação dos nossos turistas, Turismo Eu Acredito!