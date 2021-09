Twitter está testando novas reações nos seus ‘tweets’

Para acessar esses emojis, os usuários só precisam clicar no botão "curtir" até que uma nova opção apareça. Conforme relatado pela CNet, o Twitter afirmou ter selecionado esses emojis específicos após investigar as palavras e emojis mais comumente usados ​​em “tweets” e, em seguida, chegou a esta coleção.

O Twitter começou a testar sua capacidade de atribuir reações às postagens compartilhadas nas redes sociais, permitindo que os usuários se expressem de mais maneiras do que os corações tradicionais (como as "curtidas" da plataforma).

