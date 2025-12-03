Servidores da Nvidia aceleram em dez vezes modelos de IA da chinesa Moonshoot





3 Dez (Reuters) - A Nvidia divulgou nesta quarta-feira novos dados mostrando que seu mais recente servidor de inteligência artificial pode melhorar o desempenho de novos modelos — incluindo dois populares na China — em até 10 vezes.

Os dados surgem em um momento em que o mundo da IA mudou seu foco do treinamento de modelos de IA, área em que a Nvidia domina o mercado, para a utilização desses modelos por milhões de usuários, onde a empresa enfrenta uma concorrência muito maior de rivais como a AMD e Cerebras.

Os dados da Nvidia focaram no que é conhecido como modelos de IA de mistura de especialistas. A técnica consiste em tornar os modelos mais eficientes, dividindo as perguntas em partes que são atribuídas a "especialistas" dentro do modelo. Essa técnica explodiu em popularidade este ano, depois que a DeepSeek, da China, surpreendeu o mundo com um modelo de código aberto de alto desempenho que exigiu menos treinamento em chips da Nvidia do que seus concorrentes no início de 2025.

Desde então, a abordagem de mistura de especialistas foi adotada pela OpenAI, criadora do ChatGPT, pela francesa Mistral e pela chinesa Moonshoot AI, que em julho lançou seu próprio modelo de código aberto de alto desempenho.

Enquanto isso, a Nvidia tem se concentrado em demonstrar que, embora esses modelos possam exigir menos treinamento em seus chips, seus produtos ainda podem ser usados para disponibilizá-los aos usuários.

A Nvidia anunciou na quarta-feira que seu mais recente servidor de IA, que reúne 72 de seus principais chips em um único computador com conexões de alta velocidade entre eles, melhorou o desempenho do modelo Kimi K2 Thinking da Moonshot em 10 vezes em comparação com a geração anterior de servidores da Nvidia, um ganho de desempenho semelhante ao que a Nvidia observou com os modelos da DeepSeek.

A Nvidia afirmou que os ganhos vieram principalmente da enorme quantidade de chips que consegue incluir em seus servidores e das conexões rápidas entre eles, uma área em que a Nvidia ainda tem vantagens sobre seus concorrentes.

A AMD, concorrente da Nvidia, está trabalhando em um servidor similar, repleto de múltiplos chips poderosos, que, segundo a empresa, chegará ao mercado no próximo ano.