   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Servidores da Nvidia aceleram em dez vezes modelos de IA da chinesa Moonshoot

Por Reuters

03/12/2025 19h22 — em
Tecnologia



3 Dez (Reuters) - A Nvidia divulgou nesta quarta-feira novos dados mostrando que seu mais recente servidor de inteligência artificial pode melhorar o desempenho de novos modelos — incluindo dois populares na China — em até 10 vezes.

Os dados surgem em um momento em que o mundo da IA mudou seu foco do treinamento de modelos de IA, área em que a Nvidia domina o mercado, para a utilização desses modelos por milhões de usuários, onde a empresa enfrenta uma concorrência muito maior de rivais como a AMD e Cerebras.

Os dados da Nvidia focaram no que é conhecido como modelos de IA de mistura de especialistas. A técnica consiste em tornar os modelos mais eficientes, dividindo as perguntas em partes que são atribuídas a "especialistas" dentro do modelo. Essa técnica explodiu em popularidade este ano, depois que a DeepSeek, da China, surpreendeu o mundo com um modelo de código aberto de alto desempenho que exigiu menos treinamento em chips da Nvidia do que seus concorrentes no início de 2025.

Desde então, a abordagem de mistura de especialistas foi adotada pela OpenAI, criadora do ChatGPT, pela francesa Mistral e pela chinesa Moonshoot AI, que em julho lançou seu próprio modelo de código aberto de alto desempenho.

Enquanto isso, a Nvidia tem se concentrado em demonstrar que, embora esses modelos possam exigir menos treinamento em seus chips, seus produtos ainda podem ser usados para disponibilizá-los aos usuários.

A Nvidia anunciou na quarta-feira que seu mais recente servidor de IA, que reúne 72 de seus principais chips em um único computador com conexões de alta velocidade entre eles, melhorou o desempenho do modelo Kimi K2 Thinking da Moonshot em 10 vezes em comparação com a geração anterior de servidores da Nvidia, um ganho de desempenho semelhante ao que a Nvidia observou com os modelos da DeepSeek.

A Nvidia afirmou que os ganhos vieram principalmente da enorme quantidade de chips que consegue incluir em seus servidores e das conexões rápidas entre eles, uma área em que a Nvidia ainda tem vantagens sobre seus concorrentes.

A AMD, concorrente da Nvidia, está trabalhando em um servidor similar, repleto de múltiplos chips poderosos, que, segundo a empresa, chegará ao mercado no próximo ano.

Bastidores da Política - O caso do menino Benício : erro médico ou falha do sistema? Bastidores da Política
O caso do menino Benício : erro médico ou falha do sistema?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Tecnologia

+ Tecnologia


03/12/2025

TikTok confirma data center no Ceará e estima R$200 bi em investimentos

03/12/2025

TikTok confirma data center no Ceará e estima R$200 bi em investimentos

03/12/2025

LSEG integrará dados financeiros ao ChatGPT

03/12/2025

IA impulsiona nova crise global na cadeia de suprimentos

03/12/2025

Data center do TikTok no Ceará vai movimentar R$200 bi em investimentos

03/12/2025

YouTube diz que cumprirá proibição de adolescentes em redes sociais na Austrália

03/12/2025

Práticas de segurança de empresas de IA não atendem a padrões globais, diz estudo

02/12/2025

Vendas de veículos elétricos fabricados na China pela Tesla sobem 9,9% em novembro

02/12/2025

Amazon usará tecnologia da Nvidia em chips de IA e lançará novos servidores

01/12/2025

Black Friday tem alta de 8% nas vendas online de 5ª a domingo, diz Confi Neotrust

01/12/2025

Shopify fica fora do ar para milhares de usuários na Cyber Monday

01/12/2025

ByteDance lança assistente de voz com IA para smartphones chineses

01/12/2025

Michael Burry, de "A Grande Aposta", mira contra Tesla após criticar setor de IA

01/12/2025

Apple tenta bloquear processo antitruste na Índia ao contestar lei, acusa órgão regulador

01/12/2025

Amazon e Google lançam serviço multicloud para conectividade mais rápida

01/12/2025

Amazon e Google lançam serviço multicloud para conectividade mais rápida

28/11/2025

Chinesa Baidu começa demissões em massa após prejuízo no 3º tri, dizem fontes

28/11/2025

Rússia ameaça bloquear totalmente o WhatsApp

28/11/2025

UE examinará se Apple Ads e Apple Maps estão sujeitos a regras rígidas do bloco; Apple diz que não

27/11/2025

Alibaba começa a vender óculos com IA na China, entrando na corrida global de "wearables"

26/11/2025

Apple contesta lei antitruste da Índia, correndo risco de multa de US$38 bi, segundo documentos

26/11/2025

O que países estão fazendo para regular o acesso de crianças às mídias sociais

26/11/2025

Agência de aviação dos EUA investiga Amazon após drone romper cabo de internet

26/11/2025

Parlamento da UE pressiona por restrições de idade no uso de mídias sociais para proteger menores

26/11/2025

Reguladores chineses impedem ByteDance de usar chips da Nvidia, diz The Information

26/11/2025

Reguladores chineses impedem ByteDance de usar chips da Nvidia, diz The Information

26/11/2025

Meta critica exigências antitruste da UE sobre dados do Facebook

25/11/2025

HP cortará cerca de 6 mil funcionários até 2028 e aumentará esforços em IA

24/11/2025

Grindr encerra negociações sobre fechamento de capital de US$3,46 bi por incertezas quanto ao financiamento


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!