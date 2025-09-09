Tecnologia e eletrodomésticos lideram compras online no Amazonas





O comércio eletrônico já faz parte da rotina de milhões de brasileiros e segue em expansão. Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com a Offerwise Pesquisas, aponta que 119,2 milhões de consumidores das capitais do país compraram pela internet em 2024, o que representa 73% dos entrevistados. No Amazonas, o movimento também é expressivo, com produtos tecnológicos e eletrodomésticos entre as categorias com maior demanda.

De acordo com dados da Info Store, os itens mais comprados pela internet, nas lojas do Grupo, são eletrodomésticos e produtos como notebooks, smartphones, televisores, equipamentos de áudio e vídeo, além de jogos e videogames.

Para a gerente de Marketing do Grupo Info, Priscila Furtado, o consumidor amazonense acompanha o cenário nacional e já considera a compra online uma opção natural no dia a dia. “Pelos nossos dados, as compras online de eletrodomésticos crescem em datas comemorativas, como Dia das Mães, dos Pais e dos Namorados. Nos demais períodos, os produtos de informática saem na frente no ranking”, explica.

Ainda segundo Priscila Furtado, a opção de parcelamento de até 10 vezes no cartão de crédito e as condições especiais em produtos tecnológicos e eletrodomésticos, com desconto para pagamento no pix, ampliam o e-commerce da empresa. “Para além do cartão de crédito, o pix também é uma das opções favoritas para quem compra online. Então, estamos sempre oferecendo descontos em produtos para essa modalidade de pagamento que é atrativa ao cliente”, comenta.