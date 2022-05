Elon Musk irá pagar menos pelo Twitter do que havia apresentado

Bloomberg disse à Bloomberg que Musk disse aos participantes que "não era impossível" pagar menos pelo Twitter. "O que me dizem no momento é que não há como saber o número de 'robôs'", observou Musk.

O empresário Elon Musk teria dito em uma conferência em Miami que ele poderia pagar ao Twitter menos do que inicialmente informado, em uma tentativa de medir o número de contas falsas/spam na rede social. O plano foi alterado após as estatísticas.

