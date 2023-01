Saiba o que indica a cor do catarro sobre a saúde; verde e amarelo são os mais comuns

Por fim, o catarro ainda pode adquirir coloração avermelhada ou amarronzada. Nesses casos, a causa pode ser o rompimento de vasos sanguíneos, que ocorrem com frequência durante as infecções respiratórias e não representa grandes problemas. Ou ainda ser um sinal de doenças mais graves, como tumores, pneumonia ou tuberculose.

Em tempos de pandemia com subvariantes e tantos outros vírus respiratórios circulando ao mesmo tempo por aí, não é surpresa encontrar muitas pessoas sofrendo com o excesso de secreção no nariz e na garganta.

